La famosa casa de los asesinatos de los Borden está a la venta: conoce su historia

Aunque ya han pasado más de 100 años desde que el lamentable suceso acabara con la vida de la familia Borden, estos vuelven a ser noticia debido a que sus actuales dueños han decidido poner su casa a la venta. Esta gran casa está situada en Fall River, dentro del estado de Massachusetts, y a pesar de su tamaño y su pintoresco aspecto, muchos declinarán comprarla por todo lo que pasó en su interior.

En esta gran casa habitaba la familia Borden, la cual estaba formada por el matrimonio Abby y Andrew Borden y su hija Abby. En agosto de 1892, el matrimonio de la familia fue hallado muerto tras haber sido golpeado en numerosas ocasiones por un arma afilada la cual compararon con un hacha. Abby Borden fue la única superviviente en aquel suceso y fue por ello que se convirtió en la principal sospechosa del suceso.

A pesar de haber sido el principal sospechoso por parte de las autoridades, Abby Borden que por aquel entonces tenía 32 años, fue absuelta completamente del caso. Esto le permitió vivir tranquilamente en su ciudad natal hasta los 66 años, pero también que no se hubiera encontrado ningún culpable de este asesinato.

Debido a toda la polémica que se formó por este caso y la macabra escena que se vivió en el interior de esta casa, los dueños de la misma crearon un museo que permite que quien quisiera pudiera visitar la escena del crimen. En la oferta de venta, el museo Lizzie Borden también está incluido, por lo que quién compre la casa, también adquirirá el negocio y los derechos asociados a esta historia.

