Cinco consejos útiles para volver a dormirte si te has desvelado en mitad de la noche

Uno de los problemas más habituales que nos encontramos en la sociedad actual es el insomnio, que puede darse tanto al intentar conciliar el sueño desde el principio como al desvelarse en medio de la noche y no ser capaz de volver a dormirse. El hecho de no descansar bien ni el número de horas necesarias es muy perjudicial ya que nos afecta directamente a la salud y al bienestar de una persona, y es por eso que es necesario poner en práctica todo tipo de consejos para que esto no ocurra.

Si bien muchas personas necesitan ayuda médica para lograr conciliar el sueño, algunas otras se pueden ayudar directamente de algunos consejos. Estos están centrados en los momentos en que una persona no es capaz de conciliar el sueño una vez se ha desvelado en medio de la noche y se basan principalmente en buscar el nivel de relajación que la ayude a volver a dormir.

Consejos para volver a dormir en mitad de la noche

Ejercicios de respiración: La respiración es muy importante para llegar a estar lo suficientemente relajado como para dormirse. Existen muchas técnicas de respiración para evitar el insomnio por lo que podemos emplear alguna en los momentos que estamos desvelados.

Pensar en cosas relajantes: Pensar en cosas relajantes será de gran ayuda para que el cerebro deje de lado otro tipo de pensamientos y así volver a dormirse más fácilmente. A cada persona le relaja una cosa u otra por lo que no existe una lista de cosas específicas en las que pensar.

No mirar el reloj: Es algo muy común que cuando nos despertamos en medio de la noche vayamos directos a ver la hora. Esto solamente nos ayudará a agobiarnos ya que nos pondremos a pensar la cantidad de horas que nos quedan hasta que suene finalmente el despertador.

Realizar una actividad ligera: Puede sonar ilógico pero realizar una actividad ligera ayuda a liberar la mente y volver a conciliar el sueño. Puede ser realizar una serie de ejercicios, realizar un sudoku o un rompecabezas, o incluso dedicar un poco a la lectura.

No usar el teléfono: La luz es uno de los principales factores que nos impiden conciliar de nuevo el sueño. El teléfono móvil se ha convertido en una parte más de nuestro día a día, pero evitar su uso durante la noche es esencial para volver a dormir.