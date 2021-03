Este es el motivo por el que adoramos los cachorros y cosas pequeñas, según la ciencia

Aunque los gustos de cada persona son diferentes, existe un aspecto en el que toda la sociedad coincide. Este no tiene que ver directamente con los gustos de cada personas, si no que tiene que ver con la percepción y lo que nos hace sentir este cada vez que lo vemos. El aspecto en cuestión no se centra en una sola cosa o en un solo objeto, sino que se puede trasladar a las cosas pequeñas en general pudiendo ser incluso cachorros.

¿Por qué adoramos las cosas pequeñas?

Si bien a algunas personas les entusiasman más las cosas pequeñas que a otras, en general es algo que le gusta a todo el mundo. Existen varias razones por las que esto ocurre y tiene que ver con lo que nos hacen sentir estos seres u objetos de pequeño tamaño. Son por estos motivos que adoramos los juguetes aunque ya seamos adultos e incluso coleccionemos algunos de estos objetos.

El principal motivo por el que nos gustan tanto las cosas pequeñas es porque nos alientan el sentido de la responsabilidad. Las cosas pequeñas son más delicadas por lo que tenemos la necesidad de cuidarlas con máxima atención. Es por ello que al ver objetos o seres pequeños como lo pueden ser unos cachorros los apreciamos como seres indefensos que deben ser cuidados.

Otro aspecto importante por el cual nos gustan las cosas pequeñas tiene que ver con nuestra seguridad. Mientras que los objetos o seres más grandes nos transmiten fuerza y miedo, vemos a los objetos más pequeños como cosas frágiles y débiles. Esto hace que no tengamos miedo de ellas y que por eso podamos tener más seguridad al sentirnos atraídas por ellas.

Por último, también influye mucho el hecho de que a los seres humanos les gustan muchos los detalles, algo que los objetos pequeños pueden ofrecer en mayor medida. Estos son más diminutos y compactos, sin embargo nos permiten ver una gran cantidad de detalles en menos espacio.