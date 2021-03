Confirmado, los gatos son tan desleales como habías imaginado, según este estudio

A pesar de que cada vez son más las personas que tienen un gato como mascota, estos animales todavía cuentan con mala fama. Todos saben que los gatos son animales muy graciosos a la par de cariñosos, sin embargo muchos dicen de ellos que son animales independientes e incluso ariscos. A esta fama hay que añadirle un nuevo término que le han estipulado los científicos, los cuales comentan que los gatos son también desleales.

Recientemente, un grupo de expertos quisieron analizar el comportamiento de los felinos según la lealtad que estos poseen a sus dueños, lo que les llevó a la elaboración de un estudio. Años antes otros investigadores hicieron un estudio similar, sin embargo en él solo se centraban en perros.

Los gatos son desleales, según un estudio

Este estudio fue publicado recientemente en la revista Animal Behavior and Cognition y en él participaron un total de 36 felinos de diferentes razas y edades. No todos eran gatos domésticos como la propia palabra indica, sino que algunos eran gatos que vivían en cafeterías y eran cuidados por sus empleados.

Para poder llevar a cabo este estudio, los investigadores hicieron que los gatos fueran testigos de una situación donde una persona le negaba ayuda a su dueño o a la persona que cuidaba de ellos. Posteriormente la persona que no ayudaba ofrecía una golosina al felino, pudiendo así si guardaban lealtad o no a su dueño.

Como resultado, los investigadores analizaron que el hecho de que la persona no hubiera ayudado a su dueño no afectaba a los gatos ya que aceptaban igualmente la comida. Esto puede ser un indicio de que no son animales fieles, sin embargo también puede darse que estos animales no sepan reconocer este tipo de situaciones. Los propios investigadores dijeron que puede que los gatos no poseen las mismas habilidades sociales que los perros, por lo que no pueden actuar de la misma manera.