No lo creerás cuando lo veas: Hasta más de 50 ingredientes químicos se incluyen en un Big Mac de EEUU

Llevar una dieta equilibrada es algo necesario para conseguir tener una vida saludable. La buena alimentación es junto al deporte, la base para conseguir una buena salud y por lo tanto un mejor bienestar, algo que no lograremos si abusamos de la considerada comida basura. Este tipo de comida es mucho más frecuente a día de hoy, y es por culpa de sus componentes qué es tan económica a la par de adictiva.

¿Qué lleva un Big Mac en Estados Unidos?

Una de las compañías más populares dentro del mundo de la comida rápida es McDonald's. Esta compañía está presente en gran parte del mundo y ya se ha convertido en todo un icono tanto por su comida como por sus colores, figuras y la forma de comercializar sus productos. La hamburguesa más popular de McDonald's es la conocida como Big Mac, la cual lleva disponible años a pesar de estar compuesta de gran cantidad de componentes químicos.

A través de un vídeo de YouTube, Food Insider nos muestra todos los químicos que un Big Mac tiene entre sus componentes. Son un total de 54 los ingredientes que componen esta hamburguesa, entre los cuales encontramos varios químicos alimentarios que no encontrarás en el supermercado. Al principio del vídeo advierten a los usuarios que no intenten recrear la versión original de esta hamburguesa en casa, como ellos hacen, ya que podríamos equivocarnos con algún químico y provocarnos cualquier tipo de daño.

Youtube Video

Como podemos comprobar en este vídeo, esta famosa hamburguesa contiene químicos como el aluminio potásico o polisorbato 80, que aunque no son dañinos de la manera que nos los ofrecen no son buenos para la salud. Otros ingredientes son naturales como la cebolla y la lechuga, sin embargo no son suficientes para considerarla como buena para la salud.