Descubren nuevas especies de insectos y los bautizan con nombres de Pokémon Legendarios

Pokémon es una de las licencias más conocidas de los últimos años en todo el mundo desde que apareció con dos juegos en 1996 para la popular consola Gameboy. Desde aquel momento Pokémon ha ido creciendo como la espuma, pudiendo cumplir este año su 25º Aniversario, el cual estuvo lleno de sorpresas como la que han ofrecido estos dos entomólogos.

Dos expertos en entomología, el estudio científico de los insectos, han sorprendido al mundo al bautizar a unas nuevas especies con el nombre de diferentes Pokémon. Los nombres en cuestión pertenecen al trío de aves legendarias, las cuales aparecieron ya en la primera edición de los juegos de Pokémon: Articuno, Zapdos y Moltres.

Los dos entomólogos que han hecho este descubrimiento son el profesor de la Universidad de Eastern New México, Darren Pollock y el estudiante de la Universidad Nacional de Australia, Yun Hsiao. Estos descubrieron de forma separada diferentes tipos de escarabajos del mismo género por lo que decidieron trabajar juntos para documentarlos y publicarlos en The Canadian Entomologist.

Si bien no todos los saben, cuando una persona o grupo de personas descubren una nueva especie tienen el derecho de bautizarlos con el nombre que deseen. El profesor Pollock quería estos escarabajos tuvieran un nombre único y con la ayuda de Hsiao decidieron bautizarlos con los nombres de estas populares criaturas Pokémon.

Our paper has been published online in @CanEntomologist! We review Binburrum Pyrochroidae and described 3 new species, which are named after the 3 legendary birds of #Pokémon, referring to the rareness of these species that have only few specimens @EcoEvo_ANU @CSIRO @ColeopSoc pic.twitter.com/Im0lEVCYJ2