Este mapa muestra las zonas potencialmente propensas a descubrir nuevas especies de animales

El paso de los años y los avances científicos y tecnológicos han hecho que cada vez podamos conocer más del planeta Tierra y de toda la naturaleza que este alberga. La especie humana ha sido capaz incluso de volar al especie, sin embargo todavía son muchas las cosas que nos quedan por descubrir en tierra firme.

Por si el reciente estudio que mencionaba que existía un núcleo interno más profundo en el punto central de nuestro planeta no es suficiente, ahora un grupo de científicos ha elaborado un mapa marcando los lugares más propensos al descubrimiento de nuevas especies. Este mapa se centra principalmente en descubrimientos de nuevos animales los cuales están directamente relacionados con los problemas que el cambio climático está causando.

Los investigadores encargados de elaborar este mapa, lo crearon con el objetivo de salvar a los animales, ya que muchos de los que todavía no conocemos se morirán antes de poder hacerlo debido al cambio climático. Como se puede ver en el mapa que los investigadores de la Universidad de Yale han creado, actualmente se puede conocer entre el 13 y el 18 por ciento de las especies vivas, sin embargo esta cifra podría ser mucho más baja.

