¿Quién es el calvo más sexi del mundo? Este sería el resultado según Google

Aunque desde hace miles de años se han intentado estipular unos cánones de belleza, nadie puede controlar los gustos y las opiniones de cada persona. Cada persona se ve atraída por ciertos rasgos o ciertas personalidades, sin tener en cuenta lo que los demás establecen como belleza, siendo un claro ejemplo de que cualquier mínimo detalle puede ser de lo más sexi para otras personas.

Por si alguien todavía no fuera consciente de que los cánones de belleza no son iguales para todas las personas, a través de la popular revista The Sun se ha establecido un ranking de los hombres calvos considerados más sexis. Esta lista se elaboró a través del flujo de búsquedas realizadas en Google a nivel mundial, logrando sorprender así a miles de personas.

Los hombres calvos más sexis según Google

Si bien cada persona podrá tener sus propias conclusiones, según esta lista el hombre calvo más sexi del mundo sería el príncipe Guillermo de Inglaterra, el nieto de la reina de Inglaterra. Este príncipe ha sido definido como sexi un total de 17,6 millones de veces a través de Google, muy por encima del segundo clasificado.

Después del príncipe Guillermo de Inglaterra, nos encontramos con el boxeador Mike Tyson con 8,8 millones de búsquedas que lo describen como un hombre sexi en Google. Tras este estaría Jason Statham, el popular actor de cine, el cantante Pitbull y el exjugador de baloncesto Michael Jordan, con 7,4 millones, 5,4 millones y 5,3 millones respectivamente.

Cabe recordar que esta lista no es del todo fiable ya que para crearla únicamente se utilizaron las búsquedas de Google. En este sentido se recogieron las búsquedas que juntaban el nombre del hombre calvo en cuestión seguido de algún adjetivo calificativo con el cual se indicara que es sexi.