¿Pensabas que la siesta era única y especial? Espera a conocer estos hábitos de sueño en todo el mundo

Existen muchas cosas que a los extranjeros les llama la atención una vez llegan a España. Una de las más llamativas tiene que ver con la alimentación y la manera de disfrutar del tiempo libre, sin dejar de lado la siesta ya considerada como un símbolo de nuestro país. Puede que este hábito sea un poco extraño si no estás familiarizado con él, sin embargo no es el único hábito raro relacionado con el sueño que podemos encontrar alrededor del mundo.

Siestas al aire libre: En los países escandinavos es muy común que los padres dejen a sus bebés durmiendo la siesta al aire libre. De esta forma estos se inmunizan y consiguen descansar mejor.

Inemuri: En Japón es bastante común encontrarse con alguna persona dormida ya sea en medio del trabajo o en público. Este acto puede ser extraño en otros países, sin embargo es símbolo de un trabajo duro en Japón.

Dormir desnudo: Un gran porcentaje de habitantes del Reino Unido duermen desnudos. Esto se debe a que para ellos es más cómodo y es un hábito que les ayuda a conciliar mejor el sueño.

Colchones firmes: En el resto del mundo prefieren utilizar un colchón blando para dormir, sin embargo esto no ocurre en China. Un colchón que no se hunde ayuda a que la espalda se mantenga recta y así no dañarla al descansar.

Dormir con las mascotas: Aunque algunos ven este acto como algo bastante inusual, esta práctica es muy común en gran parte de Estados Unidos. Este hábito puede ser muy beneficioso, ya que muchos que lo practican dicen que duermen mejor.

Esterillas de tatami: Si en China utilizan colchones firmes, en Japón duermen directamente en colchones muy delgados colocados sobre una esterilla de tatami. Según ellos este método alinea las caderas, hombros y columna vertebral, por lo que ayuda a relajar los músculos.