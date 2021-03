Millonarios: las cartas Pokémon son las nuevas reliquias de los coleccionistas

Pokémon es una de las franquicias más rentables que existen en la actualidad. Esta comenzó hace 25 años, exactamente en el año 1996 con el lanzamiento de los que serían sus primeros dos juegos. A raíz del éxito de estos juegos, la compañía fue lanzando objetos y merchandising relacionada con la marca, momento en el que nacieron la colección de cartas Pokémon, las cuales tienen mucha popularidad en la actualidad.

Si bien en un principio las cartas Pokémon eran un objeto a mayores enfocado a los fans de la marca, la popularidad que han conseguido en los últimos años ha hecho que se conviertan en una de las partes más importantes. Los juegos son el principal medio de la licencia Pokémon, sin embargo las cartas han llegado a valer cientos de miles de dólares en subasta.

A pesar de que para muchas otras personas las cartas Pokémon no tienen mayor interés, para los coleccionistas y fans de Pokémon existen algunas cartas muy especiales y que pueden llegar a considerarse como objetos exclusivos. Algunas de las cartas más caras han sido algunas cartas Pokémon de primera edición o de edición limitada, superando los 100.000 dólares por carta.

Una de las cartas Pokémon más caras de la historia es la carta Trainer Trophy de Pikachu. Esta se entregaba a los ganadores del Japan World Championship en 1997 y es por ello que es tan exclusiva, llegando a ser vendida por 127.000 euros en 2016

Otra carta de Pokémon popular es la carta de Pikachu Illustrator de la cual solamente existen 20 en el mundo. Esta fue entregada a los ganadores de un concurso de la revista japonesa Coro Coro y es por su exclusividad que fue vendida en 2020 por 233.000 dólares.

The Japanese "Pikachu Illustrator" card recently sold for $233,000 on ZenPlus. This was one of 10 left in the world. A very rare card. #pokemon #PokemonTCG #pokemoncards #pokemonnews pic.twitter.com/IS2XvNZYxz