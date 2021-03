No son extraterrestres atacando la Tierra: este vídeo viral tiene una sencilla explicación

Estos últimos años, gracias al avance de la tecnología hemos podido avanzar en gran medida sobre nuestro conocimiento en el ámbito de la astronomía. Cada vez es más común conocer más detalles sobre proyectos dirigidos por organismos como la NASA, los cuales nos ayudan a conocer mucho más el espacio exterior. Un ejemplo de ello fue el aterrizaje del robot Perseverance, el cual actualmente está recopilando información sobre Marte, junto a otros proyectos que no alcanzaron el éxito.

Desde hace unos meses, somos testigos de cómo la organización SpaceX hace todo tipo de pruebas relacionadas con cohetes y su correcto funcionamiento en el espacio. A través de sus redes sociales podemos ver cada una de sus pruebas en las cuales miles de espectadores son testigos de sus éxitos y sus fracasos.

Si bien no siempre consiguen acabar sus pruebas de manera favorable, a veces algunos cohetes acaban fallando una vez ya son lanzados al espacio. Un ejemplo de ello es el cohete Falcon 9, el cual no logró encender de nuevo su motor para salir a la órbita. Es por ello que acabó por quemarse en la atmósfera terrestre de manera que muchas personas pensaron que eran extraterrestres atacando la Tierra.

Las llamativas luces que emitieron los restos quemados de este cohete han hecho que muchas personas quedaran sorprendidas y que tuvieran dudas sobre lo que realmente eran. Estas de repente vieron unos objetos luminosos cruzando el cielo, algo para nada común y que provocó todo tipo de especulaciones.

Caught it in Portland just now! Was so amazing. pic.twitter.com/IQtKlvgeHk

Después de que algunas personas subieran los vídeos a las redes sociales, muchos expertos quisieron dar explicaciones para que los usuarios no tuvieran ideas equivocadas sobre aquellas imágenes. Uno de ellos fue el experto Jonathan McDowell, quien comentó que el cohete estaba volviendo a la órbita después de 22 días en órbita.

The Falcon 9 second stage from the Mar 4 Starlink launch failed to make a deorbit burn and is now reentering after 22 days in orbit. Its reentry was observed from the Seattle area at about 0400 UTC Mar 26. pic.twitter.com/FQrBrUoBHh