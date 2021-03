Crean una cerveza azul hecha con agua de pequeños iceberg que flotan en el mar

Aunque muchos piensan que Japón se centra solamente en templos y ciudades de lo más tecnológicas, en este país existe una geografía muy variada y es por ello que pueden también encontrar grandes paisajes donde las bajas temperaturas son las auténticas protagonistas. La isla de Hokkaido, situada al norte de Japón, se caracteriza por tener en su mar grandes trozos de hielo pertenecientes del río Amur en Rusia, los cuales visitan cada año miles de turistas.

Si bien la singularidad de las grandes placas de hielo llegando a las costas japonesas hace que esta situación sea de lo más llamativa, lo es más aún la cerveza Abashiri Brewery Io elabora en su homenaje. Esta cerveza conocida como Ryuuhyou Draft o Drift Ice Draft, se caracteriza por ser una cerveza de color azul, además de que está elaborada con el hielo a la deriva tan típico de esta zona.

Esta característica bebida, no es una cerveza en sí, ya que no cuenta con el requisito mínimo de malta necesario para serlo. Esta cuenta con una cantidad por debajo del 67% que suele tener la cerveza. Lo que sí que lleva es gardenia jasminoides, un componente utilizado usualmente en la industria alimentaria y que le permite tener ese tono azul tan llamativo.

Hokkaido fair is being held at the shopping mall in our city. I bought some local beer. This is a craft beer named "?? draft". ??(Ryuhyo) means drift ice. Color of this beer is blue. pic.twitter.com/UAkrKmfoGl