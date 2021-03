El secreto que escondía Windows 95 y que ha sido descubierto tras 25 años

Los avances tecnológicos han sido sustanciales para que actualmente podamos disfrutar de todo tipo de comodidades. Uno de los inventos más importantes es el de Internet, gracias al cual podemos estar conectados con otras personas por muy lejos que estas se encuentren. De este descubrimiento se comenzó a utilizar en mayor medida los ordenadores y por tanto los sistemas operativos, siendo actualmente objetos del día a día como los son los sistemas operativos de Windows.

Uno de los sistemas operativos más importantes actualmente es el Windows 10. Este es el sistema más utilizado en este momento, siendo sus antecesores algunos de sus más utilizados en años anteriores. Un ejemplo claro de ello es el sistema operativo Windows 95 que muchas personas utilizaron a finales de los años 90 y del cual se descubrió un secreto oculto recientemente.

El truco en cuestión fue revelado por un usuario de Twitter, el cual nos muestra un vídeo donde podemos verlo. Para poder ponerlo en práctica el usuario se tuvo que ir a la aplicación de email que ofrecía este sistema y una vez dentro ir al apartado "Ayuda", desde el cual aparecerán por sorpresa una especie de créditos finales.

It's never too late to find easter eggs. Happened to notice what looks like a never before seen easter egg in Windows 95's / IE4's Internet Mail. You have to open its About window, select one of the files, and type MORTIMER. Names of the program's developers will start scrolling. pic.twitter.com/13ZCdCyBUg