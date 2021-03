The Turing Challenge: el nuevo reto de los 12 acertijos en un solo billete de Alan Turing

Es algo bastante habitual que los billetes lleven el rostro de alguna persona importante para la historia o la imagen de una edificación simbólica. Esta práctica se lleva a cabo en gran parte de los países del mundo, sin importar el sistema monetario que utilicen y supone una manera de reivindicar la cultura y la historia de cada país, además de como homenaje la contribución de ciertas personas con la sociedad.

Uno de los billetes más novedosos de los últimos años es el billete de 50 libras esterlinas que acaba de entrar en circulación. Este billete cuenta con el rostro de Alan Turing, considerado uno de los padres de la informática y el cual fue brutalmente acusado y atacado por su condición sexual.

El billete en cuestión es un billete totalmente normal y válido para utilizar en todo el territorio de Reino Unido, lugar donde se utiliza la libra esterlina. No obstante sus creadores a la hora de diseñarlo quisieron homenajear a Alan Turing y es por ello que colocaron en su superficie un total de 12 acertijos que cualquiera puede intentar resolver.

Bajo el nombre #TuringChallenge, el banco inglés ha lanzado a través de las redes sociales este gran reto en el cual el billete de 50 libras esterlinas protagonizado por Alan Turing es el auténtico protagonista. Esta institución ha alentado a todos los que puedan acceder a uno de estos billetes intenten resolver los 12 enigmas que este oculta en su superficie y los cuales están vinculados a la vida y trabajo de Alan Turing.

