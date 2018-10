¿Fenómenos paranormales? Explicaciones científicas que los echan por tierra

Las verdaderas actividades paranormales son ocurrencias muy raras de experimentar, pero no por ello significa que no existan. Puede llegar a ser extremadamente complejo determinar si alguno de estos fenómenos que suceden en casa están siendo causados por un ente o no. Sea como fuere, la ciencia tiene respuesta para todo.

No son pocos los que relatan haber tenido la inquietante sensación de hormigueo de que alguien o algo lo está observando. Si te sientes identificado con este grupo de personas, la verdad es que las explicaciones científicas no tienen ningún valor cuando estás seguro de ese espeluznante sentimiento a las tres de la madrugada. A veces, toda la lógica del mundo no puede refutar lo que estás experimentando.

Pero por otro lado, la mayoría de las veces hay una explicación lógica y normal detrás de estas experiencias aparentemente paranormales. Realmente existe una ciencia detrás de las casas embrujadas, y la razón por la que nuestros cuerpos a veces se sienten nerviosos ante cierto tipo de situaciones, tiene respuesta.

Sentirse observado

Si repentinamente has tenido la sensación de que alguien o algo te está observando, tranquilo, no se trata de un ente. Este fenómeno podría ser resultado de un infrasonido: vibraciones de frecuencia inferiores a las audibles por el oído humano, pero que aún así podemos percibir. Los seres humanos sólo escuchamos ondas de sonido entre 20 y 20.000 Hz, pero igualmente podemos sentir las vibraciones.

El infrasonido ocurre por varias razones: tormentas, viento, clima y similares. Incluso la nevera de tu cocina puede emitirlos. El sentimiento de miedo depende de las circunstancias. Obviamente, si estás solo por la noche y tienes esta sensación, es posible que entres en pánico más que otra cosa.

Orbes fantasmales en imágenes

En el hipotético caso de que hayas estado solo en casa y te hayas hecho una selfie, es posible que por un instante se te haya venido en mente la posibilidad de ver un orbe fantasmal detrás de ti. Generalmente esto es una prueba bastante convincente de la existencia de los entes, pero la verdad es que sería extremadamente difícil captar uno a través de tu cámara.

¿Has notado que estos orbes solo aparecen en las fotografías hechas con el flash de los móviles? Esto se debe a que cuando un insecto o mota de polvo se pone delante del flash, se refleja la luz hacia atrás, creando una sombra. Como la cámara del dispositivo no tiene suficiente tiempo para enfocar algo tan diminuto, sale como un círculo borroso.

Ver sombras

En las películas de terror, las sombras con figura humana dan miedo. En la vida real, ver sombras tiene una explicación lógica: se trata de un exceso de electricidad en el cerebro. Algunos científicos probaron esta teoría estimulando eléctricamente el cerebro de un paciente epiléptico. Después de la rápida conmoción, vio a una silueta en forma de persona detrás de él copiando todos sus movimientos.

Poltergeist

Cuando hablamos de "poltergeist", nos referimos a ese fenómeno que engloba cualquier hecho paranormal, tal como puertas que se cierran u objetos que se mueven inexplicablemente. Se cree que los entes absorben energía y la utilizan como combustible para mover las cosas de sitio. No obstante, sentimos decepcionarte, es solo el clima.

Las corrientes de aire que ingresan por una ventana mal cerrada pueden provocar actividades paranormales de esta índole. El aire fresco se eleva y el aire caliente cae, por lo que cuando entra una corriente dentro de una habitación, se apresura para intentar igualar la temperatura. A veces, inclusive, esta búsqueda de equilibrio entre temperaturas hace que las puertas se cierren de golpe o los objetos más livianos como el papel, se caigan de la mesa.