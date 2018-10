Este es el aspecto que tiene la superficie de un asteroide

Primeras fotografías que se obtienen de la superficie de una roca espacial

Las imágenes muestran en detalle un paisaje accidentado y cubierto de rocas

Imagen: iStock

La sonda japonesa MASCOT, parte de la misión Hayabusa-2 de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), logró situarse en órbita de su destino hace tres años. No obstante, a finales del mes de septiembre de este mismo año, la agencia japonesa hizo historia al aterrizar un par de rovers en el asteroide Ryugu y conseguir las primeras imágenes de la superficie de una roca espacial.

El objetivo principal de la misión Hayabusa-2 es estudiar las muestras del asteroide para obtener nuevos conocimientos sobre la historia del Sistema Solar primitivo. Si no fuera lo suficientemente impresionante el hecho de haber sido capaces de aterrizar una sonda en un asteroide, JAXA no sólo ha publicado las primeras fotografías, sino también un breve vídeo de la superficie de Ryugu.

Rover-1A y Rover-1B son los astromóviles que están explorando la superficie del asteroide y quienes han enviado las primeras imágenes del asteroide Ryugu que se sitúa a más de 160 millones de kilómetros de la Tierra.

Los dos rovers aterrizaron en la superficie de Ryugu el 21 de septiembre por su "nave nodriza" Hayabusa-2, que había viajado durante tres años y medio antes de finalmente llegar a la órbita de su destino en junio de 2018.

Rover-1A snapped a photograph of its own antenna and pin! Image taken on September 23, 2018 at 09:48 JST. [5/6] pic.twitter.com/W8zJqo2233 — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 27 de septiembre de 2018

Rover-1B succeeded in shooting a movie on Ryugu's surface! The movie has 15 frames captured on September 23, 2018 from 10:34 - 11:48 JST. Enjoy 'standing' on the surface of this asteroid! [6/6] pic.twitter.com/57avmjvdVa — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 27 de septiembre de 2018

Las imágenes muestran en detalle un paisaje accidentado y cubierto de rocas. Ryugu mide alrededor de 900 metros de ancho y se cree que es un asteroide de más de 4.000 millones de años, es decir, un asteroide que podría remontarse a los primerísimos días de nuestro Sistema Solar.

This image was captured on September 23, 2018 at 10:10 JST by Rover-1B after landing. [3/6] pic.twitter.com/fUA6ig31yW — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 27 de septiembre de 2018

This surface image was taken by Rover-1A on September 23, 2018 at 09:43 JST. [4/6] pic.twitter.com/uxSfXWqOu1 — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 27 de septiembre de 2018

Además de haber captado estas impresionantes primeras imágenes, los rovers medirán la temperatura de la superficie del asteroide y, finalmente, recoger muestras del interior.