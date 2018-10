¿Conocías todos estos fenómenos extraños de la naturaleza?

Nuestro planeta está lleno de fenómenos que pasan desapercibidos

Hay algunos que seguro has visto y no has sabido explicar qué son

Imagen: iStock

Es seguro decir que hay algunos fenómenos de la naturaleza que has visto y no has podido explicar a ciencia cierta qué son o a qué se deben. Quizás hasta ahora nunca te lo habías preguntado, como por ejemplo qué significan las diferentes formaciones de nubes o por qué a veces la luna se ve rodeada por un aura brillante.

El planeta Tierra está lleno de fenómenos extraños que pasan desapercibidos para la gran mayoría de nosotros. Ocasionalmente se registran muchos fenómenos en los que incluso a día de hoy, individualmente somos incapaces de explicar qué son. Sin embargo, cada uno de ellos tiene una explicación científica y un nombre. Bioluminiscencia, rollos de nieve, arco circunhorizontal, cirrus, auroras boreales, steve... ¿Conocías por su nombre todas estas maravillas de la naturaleza?