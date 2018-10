¿Por qué no debes descolgar el teléfono de este túnel encantado?

La cultura japonesa cuenta con una infinidad de lugares tocados por el misterio

Será mejor que en tu visita a Japón no te acerques al túnel más embrujado del país

Imagen: iStock

Es bien sabido que la cultura japonesa tiene una infinidad de localizaciones impregnadas y tocadas por el misterio, donde lo paranormal se combina con lo real. Desafortunadamente para los seres humanos, lo desconocido nos atrae. Pero si no quieres tener una terrible experiencia, entonces será mejor que en tu visita a Japón no te acerques a uno de los túneles más encantados del país.

Cuando hablamos de historias y leyendas de terror, el país del sol naciente no tiene rival. Un clásico de lo paranormal, ya sea en Japón o en nuestro país, son los lugares rodeados por un umbral tenebroso. En España, por ejemplo, contamos con varias localizaciones de este tipo: la casa de las caras de Bélmez o el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Sin embargo, en esta ocasión hablaremos del conocido Túnel de Aoyama, un lugar con la reputación de encuentros paranormales y circunstancias inexplicables. A pesar de que durante el día está bastante transitado, después de la puesta del Sol el túnel cobra un aura tenebrosa que hace que rara vez se utilice para viajar de noche.

Túnel de Aoyama

El túnel de Aoyama cuenta con una apariencia moderna y no es demasiado largo. De hecho, no llega al kilómetro de distancia. No obstante, es la fuente de centenares de supuestos avistamientos fantasmales, vivencias que nadie llega a explicar con lógica y extraños sonidos.

Pero toda esta historia de terror no solo trata de apariciones de fantasmas, sino que también se habla de inexplicables averías mecánicas y una espeluznante llamada telefónica desde el mundo de los muertos a través de una cabina de emergencia en el interior del túnel.

Las carreteras cercanas son altamente transitadas por todo tipo de vehículos durante las horas diurnas. Sin embargo, no es hasta la noche cuando el área se convierte en un lugar completamente solitario.

Con esta reputación, el túnel de Aoyama ha llamado la atención de famosos programas de televisión japoneses, blogs en línea que tratan el tema paranormal y el interés de todo aquel amigo y amante de las historias de terror.

No son pocas las leyendas que giran en torno al túnel de Aoyama, entre ellas se encuentra un extraño fallo de motor en la entrada del túnel seguido por la aparición de una figura, de la que solo se puede ver la sombra, que corre desde el interior del túnel hasta el vehículo averiado. También se dice que un fantasma aparece en los asientos traseros del vehículo, y que permanece en este el tiempo que dura atravesar el túnel.

Pero, sin lugar a dudas, la historia más terrorífica es la que habla sobre una cabina telefónica dentro del túnel. Algunas personas aseguran haber visto a una mujer y a un niño de pie con sus cabezas inclinadas enfrente de la cabina de teléfono. Se dice que inmediatamente después empieza a sonar. Cualquier persona que atiende la llamada escucha las palabras de un ente tratando de comunicarse con sus seres queridos aún vivos.