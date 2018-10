¿Qué guepardo es real y cuál es un reflejo? Esta imagen se vuelve viral

Se podría decir que las ilusiones ópticas son todo un éxito en redes sociales. Generalmente se presentan en las diferentes plataformas como un reto para ver más allá de lo que tenemos frente nuestros ojos. Otras simplemente para demostrar que no podemos fiarnos de todo lo que vemos a simple vista.

A veces, la forma que tiene nuestro cerebro de analizar las cosas nos puede jugar una mala pasada. No sería la primera vez que, en una de estas ilusiones ópticas, tenemos que desplazarnos a la sección de comentarios para dar con una respuesta que de lógica a la imagen.

Uno de los últimos ejemplos es el caso del guepardo bebiendo agua; una imagen del fotógrafo Herman Singh Heer que ha dejado perplejo a más de 30.000 usuarios en la red del pajarito.

La soberbia fotografía de un guepardo bebiendo en lo que parece ser un lago o un río se ha vuelto un éxito viral desde que fue compartida en la cuenta oficial de Discovery en Twitter. ¿Que qué es lo que la hace tan especial? Básicamente que en un primer visionado puede resultar difícil distinguir cuál es el reflejo y cuál es el guepardo.

"Have you ever seen a more perfect reflection?" ????

????+ caption by Harman Singh Heer pic.twitter.com/rcJ0QCAUYM