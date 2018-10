Tu mente juega contigo y te muestra la realidad a su antojo

Se compone de muchas partes con una función, pero está lejos de ser perfecto

A veces somos incapaces de darnos cuenta de los cambios más evidentes

Imagen: iStock

Como cualquier otra máquina, el cerebro se compone de muchas partes, cada una cumpliendo con su cometido. Sin embargo, está lejos de ser perfecto. A veces nuestro cerebro no distingue incluso los cambios más evidentes, o puede no distinguir la realidad de la imaginación.

La realidad que percibimos se ve determinada por las interpretaciones que hacemos sobre cierta experiencia. Por ejemplo, ¿tienes una taza en la cual el café parece más delicioso? En las ciencias sociales, esta distorsión se conoce como sesgo cognitivo. Es decir, en el momento en que la información perceptiva llega a nuestra conciencia, la transformamos en algo nuevo y único.

La mente juega con nosotros, y podríamos poner centenares de ejemplos. Desde la taza que cambia el sabor del café hasta ver, oír, oler y sentir cosas que no están presentes, pasando por inventarnos recuerdos que nunca vivimos en nuestra infancia, hay acciones de lo más habituales que no son verdad, sino un juego de tu mente contigo.

Recordar cosas que nunca pasaron

Existe una razón por la que es prácticamente imposible que recuerdes algo de cuando eras bebé: tu cerebro no estaba lo suficientemente desarrollado para guardar información de esa manera. De hecho, para estar seguros de algo parecido a uno de estos recuerdos, habría que esperar hasta los cinco años de edad, ya que es en esta etapa cuando empezamos a aprender.

Ver, oír, oler y sentir cosas que no están presentes

Las alucinaciones son mucho más comunes de lo que crees y pueden aparecer en cualquier momento del día. Pero esto no solo se atribuye a la vista, sino que podemos experimentar alucinaciones con todos nuestros sentidos. Generalmente no supone ningún problema mental, sino que a veces nuestro cerebro se deja guiar por un estímulo que nos ha recordado a algo y, como resultado, se genera una alucinación.

El color de los utensilios

Desde platos hasta tazas, el color de los utensilios que usamos para comer pueden tener un impacto en la forma de percibir el sabor de los alimentos. Según un estudio de la Universidad de Oxford, descubrieron que los participantes consideraron una mousse con sabor a fresa presentada en un plato blanco era más dulce y sabroso que cuando se sirvió en un plato oscuro.

A nuestro cerebro le gusta la comodidad

Una de las mayores deficiencias de nuestro cerebro es que a veces es sencillamente perezoso. Al tratar de resolver un problema o tomar una decisión, la mente a menudo recurre a reglas generales o soluciones que han funcionado bien en el pasado. En muchos casos, es una vía útil y efectiva. El uso de este "acceso directo" permite tomar decisiones rápidamente sin tener molestarse en pensar en cada una de las soluciones posibles. Pero a veces este atajo mental puede hacer que nos equivoquemos y hacer que cometamos errores.

Ver caras en objetos inanimados

Si alguna vez has distinguido caras en nubes, manchas de tinta, en la superficie de la Luna o en la suciedad del coche, no estás solo. Ver caras en objetos inanimados es más común de lo que crees, y tiene un nombre: pareidolia. Se trata de un fenómeno psicológico por el que nuestro cerebro reconoce una imagen y la identifica como algo que no tiene nada que ver con lo que es realmente.

No son pocos los expertos que creen que la pareidolia es una consecuencia de nuestro cerebro para procesar la información. Está constantemente examinando todo tipo de imágenes (líneas, formas, colores, etc), razón por la que las interpreta para relacionarlas con algo almacenado en nuestro conocimiento o experiencia.