¿Cuello o cintura? La nueva ilusión óptica que arrasa en las redes

Desde la aparición del vestido dorado y blanco o negro y azul, es bien sabido que las ilusiones ópticas son capaces de dividir en dos la comunidad de Internet. Esta vez, Mary Mula publicó en su cuenta personal de Twitter una imagen que en un principio no escondía ningún misterio, pero que terminó por desconcertar a miles de internautas y convertirse en la fotografía más viral del momento.

A juzgar por los comentarios que responden el tuit, no son pocos los que a primera vista creyeron que se trataba de un corte de pelo. En este caso el cuello tendría una forma extraña, pero aún así se hace muy difícil deducir qué otra cosa podría ser. No obstante, si miramos más atentamente, descubrimos una chica de espaldas con pelo largo.

Why tf I thought this was her neck pic.twitter.com/4gMnOlTegc