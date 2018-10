¿Las fotos más misteriosas de la historia? Imágenes pre Photoshop sin explicación

Hace más de tres décadas no existían expertos en programas de edición

Existen algunas imágenes del siglo pasado que guardan profundos secretos

Imagen: Imgur

Cada vez es más común que la mayor parte de nuestros movimientos sea a través de Internet. Esta vía online permite comunicarnos con la gente, compartir nuestro día a día y mantenernos informados sobre temas de actualidad. Sin embargo, a pesar de ser una de las mejores herramientas de nuestros tiempos, también es muy fácil engañarnos con imágenes virales que encontramos por Internet.

No obstante, hace más de tres décadas no existían programas de la índole de Photoshop ni expertos en el manejo de edición de imágenes para tomarnos el pelo. Hay una gran variedad de fotografías del siglo pasado que guardan profundos secretos que a día de hoy aún no se les ha encontrado una explicación lógica.