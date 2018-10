Se queda encerrado en un Carrefour: la nueva historia viral que arrasa en redes

El nuevo fenómeno de la cultura de Internet son los relatos virales

Miles de usuarios se mantuvieron en vilo con lo que le pasó al joven

Imagen: Twitter / sebasgmouret

Un nuevo fenómeno de la cultura de Internet y de la red social del pajarito son las historias virales. Si hay algo que hace grande a Twitter es, sin lugar a dudas, que se pueden contar relatos verdaderamente épicos en el espacio de 280 caracteres. Un gran ejemplo es el caso de Manuel Bartual, quien mantuvo en vilo a miles de usuarios con su famoso hilo viral en el que relataba unas misteriosas y ficticias vacaciones.

Con más de 300 millones de usuarios registrados, Twitter es uno de los medios de comunicación más efectivos para transmitir un mensaje al público. Sin embargo, con la gran cantidad de tuits e hilos que circulan diariamente por la red social, uno de los grandes desafíos es volverse viral. Pero el caso de Sebas, autor del canal de YouTube El coleccionista de mundos, no tardó en hacerse Trending Topic (TT), pues se quedó encerrado en un Carrefour.

Miles de usuarios se mantuvieron en vilo con lo que le estaba pasando al joven dentro del establecimiento. Tuvo tantas interacciones y repercusión, que las palabras "Carrefour" y "Sebas" se colocaron en los primeros puestos de tendencias en Twitter ayer lunes.

El joven publicó un tuit que daría inicio al nuevo relato viral de Twitter. "Esto es un poco surrealista pero no sé qué hacer y he visto que la gente suele pedir ayuda en twitter con estas cosas... me he quedado encerrado en el carrefour". A la descripción le acompaña una fotografía, prueba suficiente para dar veracidad a lo que estaba empezando a pasar.

A ver, esto es un poco SURREALISTA pero no sé qué hacer y he visto que la gente suele pedir ayuda en twitter con estas cosas... me he quedao encerrado en el carrefour ???? y ahora no sé salir



Nadie contesta y las puertas están cerradas ???? pic.twitter.com/HO6FAAKaPG — SEBAS (@sebasgmouret) 15 de octubre de 2018

La historia de Sebas comienza desde el momento en que se da cuenta de que no le quedaba leche en la nevera. En último momento del día decide pasar por el Carrefour, lugar donde aparentemente cerraron las puertas con él dentro.

En mis últimos stories os los conté... fui a por leche (que no nos quedaba pal desayuno de mañana) y como el carrefour cierra a las 10... pues iba justo pero con tiempo ???? Y van y se apagan las luces pic.twitter.com/UKuI7frGbP — SEBAS (@sebasgmouret) 15 de octubre de 2018

Pero es en este momento cuando toda la historia se torna un poco oscura. En uno de los tuits muestra pruebas de haber encontrado un walkie-talkie tirado en mitad de un pasillo. A través del comunicador portátil, sale una voz que le guía con las pruebas que tendría que superar si quiere salir del centro comercial.

WTF? Había escuchado un ruido (creí que sería un guardia de estos de vigilancia) voy para allá y me encuentro esto pic.twitter.com/qsB7UEfF2R — SEBAS (@sebasgmouret) 15 de octubre de 2018

Finalmente, y después de muchos tuits, consiguió superar las tres pruebas que se requerían para abrir las puertas.

Las puertas se están abriendo NO ENTIENDO NADA... ¿soy libre? pic.twitter.com/R6i1DzpP30 — SEBAS (@sebasgmouret) 15 de octubre de 2018

Tras pasar varias horas encerrado teniendo que superar las pruebas para poder escapar, se desvela la verdadera historia: todo el suceso había sido una "dramatización" para promocionar los descuentos de Carrefour.