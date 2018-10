Tus uñas pueden ser como un termómetro: así pueden avisarte de tu estado de salud

Su apariencia muestran signos más evidentes de estar enfermos que nuestros órganos

La forma, la textura y el color natural actúan como una ventana hacia la salubridad

Imagen: iStock

Como se suele decir, las manos son la carta de presentación de una persona, pero te sorprenderá saber que también pueden revelar muchos datos sobre tu estado de salud. De hecho, su apariencia puede mostrar signos más evidentes de estar enfermos que nuestros propios órganos o temperatura corporal.

Habitualmente las uñas se consideran una característica puramente estética, pero son mucho más que una plataforma para colores brillantes. La forma, la textura y el color natural de tus uñas actúan como una ventana hacia tu estado de salud. Y a pesar de que algunos de estos síntomas son inofensivos, otros pueden ser indicativos de enfermedades que se deben tratar cuanto antes.

Si notas algún cambio significativo en tus uñas y no sabes a qué se debe (como hinchazón, decoloraciones o cambios en la forma y el grosor), consulta a tu médico de inmediato. Podría no ser nada, o podría ser una condición subyacente como la diabetes. Es por ello que a continuación mostramos algunos síntomas de uñas y lo que significan para tu salud.

Uñas amarillas

Las uñas pueden volverse de color amarillo con la edad o debido al uso de uñas acrílicas y esmalte de colores. Fumar también puede mancharlas en un tono amarillento. Pero si son gruesas, están agrietadas y además son de color amarillo, la causa podría ser una infección por hongos.

Uñas secas, agrietadas o quebradizas

El estilo de vida puede jugar un papel importante en este caso. Esto ocurre cuando, por ejemplo, tus manos y pies se exponen a mucha humedad (lavar los platos, ir a natación, etc.), usas quitaesmaltes con mucha frecuencia o estás expuesto a químicos como productos de limpieza. Pero si no entra en juego ninguno de estos factores y tienes las uñas quebradizas, podría ser señal de una deficiencia de vitaminas.

Crestas horizontales que van de lado a lado

Este fenómeno se llama "líneas de Beau", depresiones a través de la uña que pueden presentarse después de haber padecido una enfermedad grave, una lesión, durante la quimioterapia o cuando no estás recibiendo una nutrición suficiente. No obstante, si no has padecido ninguna de estas afecciones, es una señal clara de estrés.

Crestas verticales

Las crestas verticales son un signo normal de envejecimiento y no son motivo de preocupación o de visita al médico. Éstas pueden volverse más prominentes con la edad, pero si eres joven y han aparecido, lo que están intentando decirte es que tienes una deficiencia de nutrientes, como la vitamina B12 y el magnesio.

Uñas finas, delgadas, en forma cóncava y débiles

El hierro es un nutriente que mantiene los niveles de energía al máximo y que juega un papel importante en el crecimiento de las uñas. Las condiciones como períodos abundantes, el embarazo o una dieta que carece de hierro, pueden llevar a la anemia. La fatiga es sólo un síntoma, pero también revisa tus dedos: las uñas muy delgadas que se vuelven de forma cóncava es otro signo de anemia por deficiencia de hierro.