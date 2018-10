Así es el extraño iceberg rectangular descubierto en la Antártida

De vez en cuando la naturaleza nos deleita con algunos fenómenos extraños. Esta vez, el programa Operation IceBridge de la NASA ha capturado evidencia de un enorme iceberg tabular con una forma perfectamente rectangular flotando por encima del océano ártico.

Recientemente, la agencia espacial publicó la insólita fotografía de un iceberg rectangular. El bloque de hielo monolítico surgido de la enorme barrera Larsen C parece falso debido a los ángulos de 90 grados que se pueden apreciar en la imagen. No obstante, y aunque cueste creerlo, las características planas y rectas del iceberg son resultado de un fenómeno completamente natural.

NASA_ICE difundió la fotografía a través de Twitter, describiendo el fenómeno como un iceberg tabular surgido del desprendimiento de la enorme plataforma de hielo Larsen C que se sitúa justo a su lado.

From yesterday's #IceBridge flight: A tabular iceberg can be seen on the right, floating among sea ice just off of the Larsen C ice shelf. The iceberg's sharp angles and flat surface indicate that it probably recently calved from the ice shelf. pic.twitter.com/XhgTrf642Z