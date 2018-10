Comes lo que comen: el impactante anuncio que te hará ser más prudente con el medio ambiente

Más de 50 especies de pescado consumen restos plásticos

Comer pescado está considerado una parte fundamental de cualquier dieta saludable y equilibrada. Es un alimento que contiene ácidos grasos omega-3 y otros nutrientes que son los responsables de los innumerables beneficios para la salud. Sin embargo, a medida que decidimos no respetar el medio ambiente, lo que comemos deja de ser pescado.

Cada vez que muerdes un trozo de tu pescado favorito, lo más seguro es que no te pares a pensar en lo que comió, pero quizás deberías empezar a hacerlo. Varios estudios han encontrado que más de 50 especies de pescado consumen restos plásticos. Estas son malas noticias, no solo para los peces, sino también para los seres humanos, quienes además de depender de ellos para nuestro sustento, somos quienes están destruyendo su hábitat.

Para concienciar al mundo sobre este grave inconveniente, la organización Sea Shepherd Conservation Society ha lanzado una campaña para intentar solucionar el problema. You eat what they eat, que traducido al español significa Comes lo que ellos comen, trata de hacer que las personas conozcamos las pésimas consecuencias que puede tener la contaminación plástica sobre nuestros océanos.

El objetivo es poner fin a la contaminación

El anuncio creado por Ogilvy es una imagen bastante gráfica de lo que sucede: tirar residuos al mar de forma imprudente puede traer consigo terribles consecuencias. El objetivo de la campaña es poner fin a la destrucción del hábitat de vida silvestre en los océanos del mundo para conservar y proteger tanto ecosistemas como a las especies marinas.

Está claro que la contaminación plástica representa una seria amenaza para los animales y su ecosistema. Razón por la que Sea Shepherd Conservation Society está utilizando tácticas de acción directa para investigar, documentar y actuar cuando sea necesario para enfrentar actividades contaminantes en alta mar.