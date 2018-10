¿Por qué tu gato tiene la manía de seguirte cuando vas al baño?

Si eres dueño de uno, probablemente sabrás que no tienes intimidad

Parecen querer más atención cuando nos encontramos en el baño

Si tienes gato, probablemente sabrás que perdiste toda intimidad: a tu amigo de cuatro patas le encanta seguirte cuando vas al baño. Es posible que se frote entre tus piernas mientras estás sentado en el inodoro. O tal vez se ponga a maullar y rascar la puerta si la cierras y lo dejas fuera. Pero, ¿por qué?

Los gatos son uno de los animales más curiosos del planeta y sabemos que les gusta estar en compañía de sus dueños. Sin embargo, algunos felinos parecen querer más atención de nosotros cuando nos encontramos en el baño que cuando estamos en cualquier otro lugar de la casa. ¿Qué hay en el baño que llama tanto la atención de los gatos?

Porque eres parte de la manada. Uno de los instintos de los gatos es permanecer en manada. Generalmente su manada eres tu y tu familia, y si tu eres el líder, quizás tenga más fijación contigo que con el resto de miembros.

Porque es un gran lugar para jugar. Los baños son como salas recreativas para algunos gatos. Hay una bañera, rollos de papel higiénico que pueden hacer rodar y una alfombrilla de ducha con la que poder pelearse. En definitiva, nuestros felinos lo pasan en grande dentro de un baño, y tu eres testigo de ello.

Porque tiene curiosidad. La mayoría de felinos no pueden soportar ver una puerta cerrada, y el baño no es una excepción. Es por eso que, cuando te metes en el servicio y lo dejas fuera, parece que se vuelve loco. Los gatos tienen la necesidad de estar ahí dentro para saber qué está sucediendo en sus dominios y para asegurarse de que no se pierden la diversión.

Porque quiere llamar la atención. Seamos honestos, ¿quién negaría unas caricias de un gato que se frota dulcemente entre nuestras piernas? El felino parece saber que estás "atrapado" allí por al menos unos minutos y que será fácil llamar tu atención.

Porque disfruta de las rutinas. Los gatos son mascotas muy especiales que aman las rutinas, y seguirte hasta el baño puede convertirse en una de las que más le gusta, especialmente si cedes a sus súplicas de atención.

Porque cree que es su obligación. ¿Alguna vez has pensado que tu gato es como tu segunda sombra? Cuando te mueves por casa, tu gato puede sentir que la estás patrullando y se siente obligado a hacer esa tarea contigo.

Porque tu gato te ama. El baño de tu casa desprende olor a ti, el humano favorito de tu gato. Allí haces cosas importantes, o al menos eso puede parecerle a tu felino. Tu amigo de cuatro patas puede sentirse intrigado al verte hacer todas esas pequeñas cosas dentro del servicio. Seguro que más de una vez se ha quedado hipnotizado mirándote mientras te cepillas los dientes o te peinas. Sencillamente tiene devoción por ti.