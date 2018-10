Los 6 números de la Primitiva más comunes que podrían ayudarte a ganar

Una de las suertes que darían solución a muchos de nuestros problemas

Existen tantas combinaciones de cifras correctas como posibilidades de ganar

Imagen: iStock

Es una de las suertes que probablemente darían solución a muchos de nuestros problemas. El dinero que se sortea cada semana en la lotería tiene la cantidad perfecta para ponernos los dientes largos y abrir nuestra imaginación. Sin embargo, las probabilidades de que toque son tan bajas, que en caso de acertar con los números, lo celebraríamos por todo lo alto.

Cuando se trata de la lotería, contamos con la única suerte de los números. Algunas personas utilizan los cumpleaños de sus familiares, otros emplean cifras al azar, mientras que otros confían en un "sistema" a prueba de fallos para llevarse el gran premio.

Pero sea cual sea el método con el que juegues, elegir los números puede cambiar drásticamente tu vida. Aunque, desafortunadamente, existen casi tantas combinaciones de cifras correctas como posibilidades de ganar la lotería.

Lo primero que debes tener en cuenta es que las probabilidades están muy en tu contra. Según Estadística para todos, la posibilidad de ganar el gran premio de la Lotería Nacional es de uno entre 600.000, y en el sorteo de Navidad, la probabilidad es de uno entre 100.000. Seguida a mayor distancia de la Quiniela, que para llevarse el pleno, la probabilidad es de uno entre cinco millones.

En cuanto a la Lotería Primitiva, la suerte de ganar el premio máximo es de uno entre 14 millones de personas. No obstante, esto no quiere decir que no puedas hacer nada para aumentar tus posibilidades de ganar, como por ejemplo comprar un número o jugar en cada uno de los sorteos.

Pero en lugar de elegir una fecha significativa o números al azar, es fácil seleccionar las cifras de lotería más frecuentes para aumentar tus probabilidades de hacerte con el premio. De acuerdo con Loterías y apuestas del Estado, los números más comunes este 2018 son 10, 13, 6, 12, 8 y 9.

Las estadísticas del sorteo se clasifican por número y cantidad de veces que ha salido. Este es el orden de los seis primeros y el total de apariciones.

- 10 por un total de 393

- 13 por un total de 376

- 6 por un total de 413

- 12 por un total de 378

- 8 por un total de 396

- 9 por un total de 357

Por supuesto, si estos números llegan a ser galardonados, a menos que el premio cuente con una cifra exageradamente grande, es probable que los poseedores de la combinación de estos números compartan la suerte con cientos o miles de otros jugadores.