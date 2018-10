¿Qué es lo que realmente nos duele cuando se termina una relación?

Imagen: iStock

No somos pocos los que nos hemos encontrado en la misma situación. En algún momento de nuestras vidas hemos llorado sin consuelo por una persona. Terminar con una relación sentimental es un proceso muy doloroso: pueden pasar semanas o incluso años hasta superar la pérdida. Pero, ¿qué es lo que realmente nos duele cuando se termina una relación?

Los seres humanos parecemos estar preparados para buscar y formar relaciones románticas, y esto se refleja en una serie de cosas que hace el cerebro cuando terminamos enamorados de alguien. La atracción sobre una persona se ve gobernada por muchos factores. Al igual que algunas especies desarrollan características sexuales secundarias que no están directamente relacionadas en el proceso reproductivo, los humanos no somos una excepción.

Como adultos, contamos con algunas características que aparentemente son para atraer físicamente a otros: nuestro tono de voz, el vello facial de los hombres o las curvas pronunciadas de las mujeres, por ejemplo. Ninguna de estas cosas es esencial para que nos guste una persona, pero nuestro cerebro encuentra ciertas peculiaridades más atractivas que otras porque ha evolucionado para hacerlo.

Esto no significa que dichas características sean los únicos factores que encontramos atractivo en nuestras parejas: también buscamos una personalidad que se asemeje a nuestros gustos. Pero sea cual sea la cualidad que potencie nuestra fascinación y enamoramiento por una persona, el cerebro empieza a activar diversas regiones y comienza a producir una serie de hormonas.

Estar enamorado eleva la actividad de la dopamina; el neurotransmisor causante de las sensaciones placenteras, lo que significa que experimentamos placer en la presencia de nuestra pareja casi como una droga. La oxitocina, popularmente conocida como la "hormona del amor", también está presente cuando nos enamoramos, y se ha relacionado con sentimientos de confianza y conexión con la otra persona.

La abstinencia de las hormonas puede ser muy perjudicial, hasta el punto de provocar dolor

Teniendo en cuenta esto, considera todo lo que el cerebro secreta para mantener una relación, todos los cambios que experimenta y todo el valor que le otorga estar en una. Dicho en otras palabras, es como si el cerebro se hiciera adicto a la producción de la dopamina y oxitocina. Si eliminamos esta producción de hormonas de un día para otro, el cerebro se ve seriamente afectado.

Todas las sensaciones positivas que has llegado a tener con esa persona desaparecen repentinamente, lo que es increíblemente angustiante para un órgano que no se lleva bien con la incertidumbre y la ambigüedad. Incluso varios estudios han descubierto que la ruptura de una relación activa diversas regiones del cerebro que procesan el dolor físico.

La adicción y abstinencia pueden ser muy perjudiciales para el cerebro, y cuando se trata de una ruptura, está ocurriendo un proceso no muy diferente. Por supuesto, esto no quiere decir que el cerebro no tenga la capacidad de superar una ruptura. Puede volver a poner todo en orden, pero es un proceso lento.