¿Por qué se asocian las calabazas a Halloween?

Imagen: Pexels

Las tradiciones siempre han jugado un papel importante en lo que define a cualquier festivo, y las calabazas son todo un icono en Halloween. Cada octubre, miles y miles de calabazas son talladas a mano en forma de cara monstruosa para crear un efecto luminoso. Pero, ¿por qué se asocian las calabazas a esta celebración? ¿Cómo surgió esta tradición y se hizo tan popular en todo el mundo?

Como la mayoría del folklore, la leyenda de Jack-o'-lantern varía un poco dependiendo de quién esté contando la historia. Sin embargo, todas las versiones tienen un punto de partida con la que empezar a contar la leyenda: un granjero de nabos irlandés llamado Stingy Jack se encontró con el mismísimo diablo una noche de 31 de octubre.

Una de las leyendas cuenta que Jack tuvo la mala suerte de tropezarse con el diablo en una taberna, quien además le dijo que había llegado el momento de su muerte. No obstante, el astuto granjero irlandés consiguió engañar al diablo ofreciéndole su alma a cambio de una última copa.

El diablo accedió a la propuesta, se transformó en una moneda de plata para pagar la cuenta y saltó al saco que Jack llevaba en el bolsillo, solo para encontrarse junto a una cruz de madera que no le permitiría volver a su forma original. Ahora estaba aprisionado en el bolsillo sin escapatoria, pero Jack decidió dejarlo en libertad, siempre y cuando el diablo garantizara no pedirle su alma en diez años. Éste no tuvo más remedio que aceptar.

Stingy Jack engañó al diablo haciéndole subir a un manzano

Al final del plazo acordado, el diablo encontró a Stingy Jack en el campo. De alguna manera, el irlandés lo convenció para trepar a un árbol en busca de una manzana. Luego puso rápidamente unas cruces alrededor del manzano para que la bestia no pudiera bajar y quedara sin escapatoria.

Esta vez, Jack solo lo dejaría escapar si éste accedía a no llevarse su alma jamás, una peligrosa promesa que el diablo aceptó. Pero después de un tiempo, el astuto granjero murió de vejez. Por supuesto, su vida había sido demasiado perversa como para poder entrar el cielo y, sin embargo, el diablo le había prometido aquella noche no llevarse su alma nunca, así que también quedó fuera del infierno.

En ese mismo instante, Jack se dio cuenta de que no tenía a donde ir y descansar. Tampoco podía ver dónde se dirigía porque no tenía ninguna luz. A lo que el diablo, a modo de burla, le arrojó unas brasas del infierno que nunca dejarían de arder y brillar. Stingy ahuecó uno de sus nabos, colocó la brasa en su interior y vagó eternamente alrededor del mundo, buscando un lugar con el que finalmente descansar.

En Irlanda, Escocia y España era tradición ahuecar nabos

Las familias irlandesas y escocesas comenzaron a contar la conocida historia de Jack-o'-lantern y empezaron a poner nabos tallados con la supuesta cara de Jack para evitar que el diablo u otros espíritus malignos ingresaran en sus hogares. En el norte de España también era muy común ahuecar nabos y colocar velas en el interior para marcar el camino a las almas perdidas.

Una vez que la tradición llegó a Estados Unidos y debido a un excedente de calabazas en el país, los nabos fueron siendo progresivamente sustituidos hasta el punto de que la calabaza se ha convertido en uno de los símbolos más emblemáticos de la celebración de Halloween.