Ingenieros de la NASA crean las mejores calabazas de Halloween

Durante siete años han estado participando en un concurso no oficial

Unen sus habilidades e ingenio para crear algo más rudimentario

Imagen: Flickr/nasa-jpl

Durante el día, el Laboratorio de Propulsión a Reacción (JPL) construye y desarrolla robots y naves no tripuladas para la agencia espacial estadounidense NASA. Pero después de la jornada laboral, los ingenieros unen sus habilidades e ingenio para crear algo más rudimentario: calabazas decorativas para Halloween.

En los últimos siete años, los ingenieros de este centro de la NASA han participado en un concurso no oficial de calabazas. El único límite es su imaginación y seguir tres reglas: no planificar, esculpir sobre la marcha y hacer todo a su debido tiempo, lo que significa que no pueden competir en horas de trabajo.

Si bien no hay un premio que glorifique el trabajo y creatividad de cada uno de los ingenieros, es seguro decir que llevaron los concursos de calabazas a otro nivel.