Un gato se cuela en una pasarela de moda y es adorable

Imagen: Instagram / hknylcn

Los desfiles de moda a veces pueden ser eventos bastante formales y serios, pero el Esmod International Fashion Show en Estambul, Turquía, tuvo un invitado especial que cambiaría las cosas. El ambiente se tornó divertido y adorable gracias a un gato callejero que decidió colarse en la pasarela.

El felino logró eclipsar a las modelos, incendiar las redes y ser el centro de atención de este importante desfile. Los asistentes al evento capturaron el momento en un vídeo que originalmente se compartió a través de Instagram, pero que no tardó en viralizarse en otras redes sociales como Twitter.

El vídeo muestra al felino acicalarse despreocupadamente antes de desfilar por la pasarela, atacar juguetonamente a varias modelos que intentan robar su foco de atención y pasear tranquilamente ante todo el bullicio de espectadores.

Lo primero que podríamos llegar a pensar es que el gato es parte del espectáculo, pero lo cierto es que fue un giro de planes completamente inesperado. Los asistentes al evento no fueron los únicos en quedar impresionados ante tal aparición. La diseñadora de moda Göksen Hakki Ali comentó en una entrevista con The Dodo que no sabía de dónde salió la gata, pero que las razones parecen más que claras: quería toda la atención y admiración de la audiencia.