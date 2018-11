Datos asombrosos que nunca te cuentan de los primeros días de un bebé

El embarazo es un momento memorable y único en la vida

Llegan al mundo con curiosidades innatas a ellos que nunca nos cuentan

El embarazo es un momento memorable y único en la vida, pero el resultado final es aún más asombroso. Después de nueve meses de concepción, los padres conocen al nuevo miembro de la familia y ven por primera vez la cara de su pequeña creación. Con los recién nacidos es todo novedad y llegan, además, con curiosidades innatas a ellos que nunca nos cuentan.

Dormir, comer y llorar no es lo único que saben hacer los recién nacidos. Llegan al mundo con un impresionante conjunto de cualidades y habilidades además de saber hacer ruidos adorables. Pueden parecer un poco indefensos e incapaces de cuidarse a sí mismos, pero seguro que no sabías que tienen más huesos que un adulto, que el primer color que aprecian es el rojo o que realmente no lloran.

Sentido del gusto. Los bebés tienen alrededor de 30.000 papilas gustativas, pero no están solo en la lengua, sino también en los mofletes y el paladar. En comparación, los adultos tenemos 10.000.

No saborean la sal. Nacen con un sentido del gusto muy desarrollado, pero no pueden probar la sal hasta los 4 meses.

Realmente no lloran. Los lagrimales de los recién nacidos están cerrados, por lo que son incapaces de producir lágrimas. Realmente sollozan y gimen.

Nacen con la habilidad de nadar. Los bebés nacen con la habilidad de nadar y aguantar la respiración cuando están bajo el agua. Esto se llama reflejo de buceo y desaparece cuando cumplen seis meses.

Tragan y respiran al mismo tiempo. En los recién nacidos, la faringe se encuentra más alta que en los adultos. Cuando tragan, la entrada se su tracto respiratorio no está bloqueada por la epiglotis.

Audición desarrollada. El oído es el único órgano sensorial que se desarrolla completamente antes del nacimiento; alcanza su tamaño adulto a mediados del embarazo.

El rojo es el primer color que ven. Esto es debido a que el rojo tiene una longitud de onda más larga en comparación que otros colores, lo que lo convierte en un tono más fácil de procesar por los receptores y nervios en desarrollo de los ojos de un recién nacido.

Tienen más huesos que los adultos. Los recién nacidos tienen 300 huesos y se fusionan a medida que crecen. Eventualmente tendrán 206 huesos y perderán esa flexibilidad tan característica.

El sueño del recién nacido. Un bebé puede dormir hasta 16 y 17 horas al día, pero como puedes haber notado, no duermen durante un período de tiempo prolongado. Generalmente, las primeras semanas duermen en períodos de dos a cuatro horas.

El cerebro del bebé. Después de que nazca el bebé, el cerebro crece rápidamente, más del doble hasta alcanzar el 60% de su tamaño adulto antes del primer cumpleaños.

La primera sonrisa. La primera sonrisa de un bebé se muestra entre las cuatro y seis semanas después del nacimiento.

El color del pelo puede cambiar. Con el tiempo, el cabello de los recién nacidos cae y puede cambiar drásticamente de color. Lo mismo puede pasar con los ojos: cambian de color a medida que se desarrolla el sentido ocular.

El corazón va muy rápido. El corazón de los recién nacidos late más rápido que el de un adulto: entre 130 y 160 pulsaciones por minuto.