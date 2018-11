Esta imagen resume todo Internet en los años 70

Se podría decir que Internet se expande igual de rápido que el universo

Hubo un momento en que se podía trazar la red en un pequeño pedazo de papel

La historia de Internet se remonta al desarrollo de ordenadores electrónicos en los años 50. Desde entonces, la red de ordenadores creada para permitir la comunicación global se expande igual de rápido que el universo, pero hubo un momento en que se podía trazar todo Internet en un solo pequeño pedazo de papel.

Se ha encontrado un mapa completo de Internet entre un montón de documentos antiguos de la Escuela de Ciencias de la Computación Carnegie Mellon que data de mayo de 1973. En aquel entonces, la World Wide Web (WWW) era conocida como ARPANET y se componía de tan sólo 42 hosts conectados a 35 nodos distribuidos en los EEUU.

David Newbury, desarrollador de la iniciativa Art Tracks en el Carnegie Museum of Art de Pittsburgh, encontró el mapa entre un montón de papeles viejos que heredó de su padre, que trabajó en la prestigiosa universidad de Carnegie Mellon en los años 70.

En el mapa se puede observar una versión completa de lo que era Internet en los años 70 y los privilegiados que lo podían utilizar, como la Universidad de Harvard y la Universidad de Stanford, entre otros.

Going through old papers my dad gave me, I found his map of the internet as of May 1973.



The entire internet.

Cada uno de los cuadrados representa los enrutadores básicos, que a principios de la década se añadían en una tanda de uno por mes a ARPANET. Los óvalos representan a cada uno de los anfitriones con acceso a Internet y ese rayo entre Hawaii y la NASA significa que estaban conectados vía satélite.

Apenas unos meses después de la creación de este mapa, Internet se internacionalizó con un enlace satelital que transmitía el acceso de ARPANET a usuarios de Noruega y Londres. Así era ese mapa en septiembre de 1973:

Que traducido geográficamente significa esto:

El tuit de David Newbury sacó a la luz más mapas de lo que fue Internet. En este caso, los documentos de 1969 muestran una etapa más temprana en el desarrollo de ARPANET:

I have this one, which might pre-date it.

I have this too, which are the original nodes in December 1969, when it went live.

Junio de 1974:

You'll be wanting this version, from June 1974.

Y este de 1977:

And this one from 1977.

El ARPANET nunca estuvo destinado a ser la fábrica de memes que conocemos hoy en día. Fue el producto de una pequeña operación secreta dirigida por varias universidades, instituciones gubernamentales y compañías privadas de tecnología en EEUU. No fue hasta el 20 de diciembre de 1990 cuando Tim Berners-Lee, un científico del centro de investigación CERN en Suiza, abrió el primer sitio web del mundo, alojado en la World Wide Web.