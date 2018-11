Reimagina las portadas más icónicas de la música, pero el resultado no es lo que esperas

Existe un lado completamente diferente detrás de las cámaras

Amplía la narrativa de la obra clásica para que veamos lo que sucede

Imagen: Instagram / igor.lipchanskiy

Existe un lado completamente diferente detrás de las cámaras. Ya sea en el cine o en sesiones fotográficas famosas, siempre es curioso descubrir lo que estaba pasando. Sin embargo, no es muy habitual que estas imágenes en exclusiva estén disponibles. Pero esto no ha sido un inconveniente para Igor Lipchanskiy, un artista ruso que ha imaginado cómo sería lo que no se ve en las portadas de discos más icónicos.

El experto en Photoshop, Igor Lipchanskiy, luce sus habilidades de edición de imágenes y su buena dosis de humor en carátulas de discos famosos, transformándolas en algo completamente diferente. El artista imagina cómo sería la escena y la completa, ampliando este pequeño mundo para ver qué sucede en las partes que normalmente no vemos.

Lipchanskiy es un artista ruso que se añade a sí mismo en cada carátula, haciendo todo lo que sea necesario para interpretar de forma graciosa lo que pasa detrás de cada cubierta de álbum. Ya sea cederle un abrigo al mismísimo Prince o hacerle un tatuaje a Freddie Mercury, la imaginación de Igor Lipchanskiy parece no tener ningún tipo de límites. De algún modo, Lipchanskiy se las arregla para pensar creativamente una forma de transformar la narrativa de la obra clásica del álbum en algo que simplemente hace gracia.

El artista publica sus divertidas ediciones en Instagram, y estas son algunas de las mejores: