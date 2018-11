La cara oculta del vídeo del osezno: no es un ejemplo de superación

Hace unos días se hizo viral un vídeo de un osezno tratando de escalar una montaña cubierta de nieve. En el clip se ve cómo la osa llega rápidamente a la cima, pero su cría no corre con la misma suerte. Después de numerosos intentos fallidos y resbalones por la ladera, el cachorro finalmente alcanza su objetivo y consigue reunirse con su madre.

El vídeo se subió originalmente al canal de YouTube ViralHog y, después de publicarlo a través de Twitter, se volvió viral. Actualmente tiene más de 22 millones de reproducciones, más de 500.000 "me gusta" y 194.000 compartidos. Fue descrito por los usuarios como "un tierno ejemplo de superación" pero, sin embargo, cuando los biólogos descubrieron el clip vieron algo completamente diferente.

Mientras miles de personas han compartido el vídeo como una escena familiar y un ejemplo de superación, algunos biólogos y expertos en vida salvaje han expresado su preocupación: el dron que se usó para capturar las imágenes está peligrosamente cerca de los animales. Ergo, la escena muestra en realidad a una madre oso asustada junto a su cachorro.

We could all learn a lesson from this baby bear: Look up & don't give up. pic.twitter.com/nm0McSYeqY