Facebook, WhatsApp, Google y otras webs transformadas en objetos de los años 80

A día de hoy es imposible imaginar un mundo sin la existencia de Internet

Imagina algunas tecnologías de nuestros tiempos si fueran objetos de los 80

Imagen: Instagram / tomlefrench

A día de hoy es imposible imaginar un mundo sin la existencia de Internet: se ha convertido en una parte imprescindible de nuestras vidas. Es más, muchas de las cosas que conocemos en la actualidad no existirían, como por ejemplo las redes sociales. Sin embargo, eso no significa que no podamos intentar idear cómo serían ciertas aplicaciones web como objetos.

El director de arte, Thomas Oliver, ha imaginado cómo serían algunas tecnologías de nuestros tiempos si fueran objetos emblemáticos de los años 80. Desde una cámara analógica hasta un cassette de color verde, pasando por un walkie-talkie, todos estos artículos han existido antes de que llegara Internet y ahora se fusionan con las webs de nuestro siglo.