Errores que cometes cuando utilizas el cuarto de baño

Es seguro decir que el cuarto de baño es uno de los lugares de casa que más utilizamos

Está mucho más sucio de lo que piensas por cometer algunos de estos errores

Imagen: iStock

Ya sea para ducharnos, lavarnos las manos, hacer nuestras necesidades o simplemente arreglarnos para salir, es seguro decir que el cuarto de baño es uno de los lugares de casa que más utilizas. Si bien es una de las habitaciones del hogar más usadas, también es la cuna de millones de bacterias, gérmenes y algunos errores.

Probablemente limpiar el váter no es del agrado de todo el mundo, pero quizás es una de las tareas de casa más importantes: continuamente entra gente a hacer sus necesidades y cada uno tiene sus manías. Pero más allá de eso, es posible que tu baño sea uno de los lugares donde más te equivocas, y no precisamente por no limpiar adecuadamente las superficies, sino por cometer algunos de estos errores.

Tirar de la cadena con la tapa abierta

Todos tenemos al menos una cosa con la que somos especialmente meticulosos. Pero cuando se trata de tirar la cadena, no son pocos los que lo hacen con la tapa del váter abierta, pero está mal. Si no la bajamos antes de presionar el botón que permite que caiga agua de la cisterna, muchas bacterias poco amistosas se dispersaran por todo el baño.

Colgar mal el papel higiénico

Este es, posiblemente, uno de los debates más extendidos. Ha dividido amistades, arruinado relaciones con compañeros de piso y convertido el cuarto de baño en un campo de batalla. ¿El papel higiénico se debe colgar por delante o por detrás? Anteriormente explicamos que lo correcto es colocar la capa externa del papel mirando hacia el exterior, no pegada a la pared.

Tirar toallitas húmedas al váter

Esta es una de las advertencias que incluyen algunos paquetes de toallitas húmedas: no tirarlas al váter. Pero debes saber que en líneas generales las toallitas de limpieza personal no se descomponen en el agua después de diez minutos de haber tirado de la cadena. En comparación, el papel higiénico se desintegra en pequeños pedazos en pocos segundo. Posiblemente este sea el motivo principal por el que alguna vez se te ha atascado el váter.

Mezclar productos para limpiar

Para desinfectar el váter, lo óptimo es verter un cuarto de producto para inodoros y dejarlo actuar unos minutos antes de enjuagar. Pero si a esto le añadimos lejía para que la taza del váter brille, se pueden causar gases tóxicos llamados cloramina, una sustancia química que puede causar tos, náuseas u ojos llorosos. Los productos de limpieza son seguros cuando se usan solos. Si los mezclamos podemos crear reacciones químicas muy peligrosas.

Estar sentado en el váter durante mucho tiempo

Cuando entras al cuarto de baño, te sientas en el váter con una revista, un libro o con tu teléfono móvil para revisar las redes sociales. Al final, pasas de hacer una necesidad de diez minutos, a estar sentado más de un cuarto de hora. Pero debes saber que, según un estudio científico, estar sentado en esa posición durante demasiado tiempo podría desarrollar hemorroides: este tiempo adicional ejerce presión en las estructuras anatómicas conocidas como "cojines anales".