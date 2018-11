La ilusión óptica del 8 de diamantes que te hará sentir mal

Una reciente publicación a través de Twitter se ha vuelto la última sensación viral por una curiosa razón. La carta de ocho de diamantes esconde un secreto que, hasta ahora, seguro no habías avistado. El símbolo secreto no es el ocho de diamantes en sí, sino la figura oculta en el espacio en blanco que forman los ocho diamantes de la carta.

La usuaria de Twitter, PlinketyPlink, lanzó una pregunta que dejó al descubierto el detalle oculto que casi nadie había notado hasta ahora: "¿Cuántos años tenías cuando viste por primera vez un ocho en el medio del ocho de diamantes?"

What age were you when you first saw the 8 in the middle of the 8 of diamonds? ???? pic.twitter.com/GjRLkyl7Vu