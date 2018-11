El truco oculto para iPhone que te hará la vida más fácil en WhatsApp

Twitter es una ventana que da acceso a un sinfín de información: es una herramienta que permite descubrir constantemente todo tipo de cosas, por muy raras que sean. Ahora, el nuevo fenómeno viral se encuentra en un sencillo truco escondido detrás del teclado de iPhone.

Intentar cambiar una errata cuando escribimos por mensaje de texto es todo un desafío. No importa lo precisos que seamos, los pulgares siempre se interponen en nuestra manera de escribir y corregir. Muchas veces intentamos hacer diana en las palabras que queremos cambiar... Lo que en definitiva es más fácil eliminar el texto y empezar de cero

Pero, sin embargo, como señaló la tuitera Krissy Brierre-Davis, se puede evitar este problema manteniendo presionada la barra espaciadora.

"¿Por qué nunca me habéis contado este truco para los iPhone? Me siento engañada"

How come you guys never told me this iPhone trick? I feel duped. pic.twitter.com/2RfRhI4Y1X