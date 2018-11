La estatua más grande del mundo, vista desde el espacio

India es la cuna de diferentes doctrinas filosóficas y religiones, pero también es el hogar de la estatua más grande del mundo. La Estatua de la Unidad mide 182 metros, está cubierta por una capa exterior de bronce y es cinco veces más grande que el célebre Cristo de Río de Janeiro.

La colosal estatua representa a Sardar Vallabhbhai Patel, una de las personalidades indias más importantes durante la independencia junto a Ghandi. Ahora, una imagen compartida a través de Twitter por Planet Labs, muestra que la gigantesca estatua es visible desde el espacio.

At 597 feet, India's Statue of Unity is now the tallest statue in the world and clearly seen from space! Oblique SkySat image captured today, November 15, 2018. pic.twitter.com/FkpVoHJKjw

"A 597 pies, la Estatua de la Unidad de India es ahora la estatua más alta del mundo y se puede ver claramente desde el espacio", agregando que la fotografía fue capturada por Oblique Skysat el pasado 15 de noviembre.

Fue un proyecto anunciado en 2010, pero la construcción no comenzaría hasta 2013. Tras cinco años de trabajo, la Estatua de la Unidad finalmente se inauguró el 31 de octubre de este mismo año. La propia estatua se sitúa dentro de una pequeña isla fluvial llamada Sadhu Bet, dado que se requerían alrededor de 12 kilómetros para cubrir los 20.000 metros cuadrados necesarios para su levantamiento.

#StatueOfUnity

At last Sardar Patel the 'Iron Man of Bharat', also known to many as the 'Bismarck of India', and who was referred to as 'the Boss' by Time magazine in an 1947 edition has got his due in the form of this extraordinary memorial that Bharat has shown she can put up. pic.twitter.com/ZdcQVPr7uQ