Estas ilustraciones de 1930 te enseñan cómo no morir electrocutado

Desde tocar una lámpara en la bañera hasta secarse el pelo sobre un fregadero

Imagen: Brepettis / ViralPlus

La publicidad y las revistas de hace más de tres décadas pueden dar mucha información sobre cómo vivían las personas en el pasado. No obstante, cuando esta serie de ilustraciones de 1931 salieron a la luz, suscitaron más preguntas que respuestas.

¿Alguna vez has quitado un enchufe de una regleta y te ha dado calambre? ¿Has crecido sabiendo que no debes ir descalzo cuando abres la nevera o te secas el pelo? ¿Conoces el peligro de tocar un cable pelado? Resulta que este tipo de situaciones no son tan modernas: alguien incluso publicó un libro ilustrado que muestra todas las formas en que podrías morir electrocutado.

El libro es alemán, data del año 1931 y se llama "Elektroschutz en 132 Bildern", que literalmente se traduce al español como "Protección eléctrica en 131 Imágenes". Y como seguramente has deducido, muestra 132 formas en que puedes morir electrocutado: desde tocar una lámpara mientras estás en la bañera hasta utilizar un secador de pelo sobre un fregadero. Es bastante lógico, pero hay algunas otras ilustraciones que enseñan situaciones de lo más bizarras.