Peor que una pesadilla: no te creerás lo que hay en el fondo del mar

Aproximadamente el 95% de la superficie terrestre está todavía inexplorada

Las fotos de este pescador nos dan una idea de las cosas que podemos encontrar

Imagen: Twitter / Rfedortsov

Aproximadamente el 70% de la superficie de la Tierra está bajo el océano y el 95% de la misma está todavía inexplorada. En pleno siglo XXI, el ser humano todavía tiene un gran camino por delante si quiere descubrir todos los secretos que habitan en las profundidades del mar. Sin embargo, las fotografías de este pescador ruso nos muestran una pequeña idea de las escalofriantes cosas que podríamos encontrar.

Roman Fedorstov es un pescador de aguas profundas que publica, a través de su cuenta personal de Twitter, fotografías de las monstruosidades oceánicas que encuentra. La lista de imágenes -lejos de mostrar animales que gocen de nuestra simpatía- presenta una serie de criaturas espantosas encontradas en el fondo del océano que parecen más propias de una pesadilla o una verdadera película de terror.

If you think you're not in good condition.

This is what happens with redfish during a quick rise from the depth.

???? ?? ???????, ??? ? ???? ??? ?????.

??? ??? ?????????? ? ?????? ??? ?????? ??????? ? ??????? pic.twitter.com/mWCZFqqCNq — ????? ???????? (@rfedortsov) 19 de noviembre de 2018

Hello everyone! I will be at sea for 2,5 months. Without internet(((. See you in late autumn. I hope you will like my new photos!

Good luck!

?????? ????, ??????! ????? ? ???? ?? 2,5 ??????. ????????? ?? ?????.

?? ??????? ????.

???? ?????!

???? ?? ??????? ????????. pic.twitter.com/PHpeBvdA7G — ????? ???????? (@rfedortsov) 4 de septiembre de 2018

«I'm so happy because today

I've found my friends

They're in my head

I'm so ugly, but that's okay, 'cause so are you

We've broken our mirrors» pic.twitter.com/MwVueUUf0C — ????? ???????? (@rfedortsov) 19 de julio de 2018