No nadar después de comer y otros hechos falsos que siempre creíste ciertos

A veces las cosas que hemos creído ciertas desde siempre resultan ser mentira

No es bueno fiarse de todo lo que nos encontramos en internet

Hay ciertas cosas que, debido a las tradiciones y a la información pasando de generación en generación se toman como ciertas cuando en realidad no lo son. Además de eso, internet es un lugar amplio, lleno de información muy interesante, pero que muchos casos tampoco es del todo cierta.

Hay cosas que damos por sentadas por el simple hecho de habernos criado creyéndolas, pero en realidad en algunos casos sí que vale tirar de hemeroteca o método científico para corroborar ciertos hechos. Muchas veces, el resultado de tus investigaciones dará lugar a revelaciones curiosas que desmienten un montón de información que, al igual que tú, la sociedad toma como cierta.

¿Es malo nadar después de comer?

El famoso corte de digestión, ¿verdad?. Eso es lo que se escucha siempre en las playas en verano, pero la verdad es que no es del todo cierto. Comer antes de meterse en agua no aumenta el riesgo de un corte de digestión, que al final, está provocado por el cambio brusco de temperatura, tengas o no la tripa llena. Lo único que notarás será más fatiga y dificultad para respirar si has comido antes de entrar al agua. De hecho, es más peligroso consumir alcohol antes de meterse al agua, ya que eso sí aumenta el riesgo a un fallo digestivo.

Los reyes magos ¿eran tres?

Melchor, Gaspar y Baltasa, ¿no?. Pues no, al menos no desde las referencias extraídas de la Biblia. El libro dice que para celebrar el nacimiento del hijo de Dios en Belén llegaron reyes de Oriente a mostrar respeto y llevar sus ofrendas al niño. En ningún lugar se especifica que fueran tres en total.

Los perros sudan por la lengua

Falso. Mucha gente cree que cuando un perro jadea con la lengua fuera, es la propia lengua lo que permite al perro "sudar" y regular la temperatura. Esto es cierto a medias, pues el perro no regula la temperatura con la lengua, si no con el jadeo, y la inhalación de aire por la boca. Los perros sudan, pero lo curioso es que lo hacen a través de la almohadilla de las patas.

Los sentidos del ser humano

Está socialmente aceptado que el ser humano posee cinco sentidos: tacto, olfato, oído, gusto y vista, pero en realidad la ciencia tiene más que aportar. Muchos teóricos hablan de hasta 21 "sentidos" desarrollados en el ser humano, que incluyen factores como el equilibrio, el dolor y la temperatura.

El alcohol mata células cerebrales

Esto es cierto a medias. Una célula cerebral no es algo que quieras perder, dado que las neuronas no se regeneran de la misma manera que lo hacen las del resto del cuerpo. Hace falta algo más que una borrachera para acabar por completo con una célula cerebral sana, pero no te equivoques, porque el alcohol y el cerebro no son buenos amigos. A pesar de no tener la fuerza como para destruír la célula, sí que la daña considerablemente.