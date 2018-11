Singularidades que hemos heredado de nuestros antepasados

Muchas de nuestras singularidades son una herencia de costumbres de nuestros antepasados.

Las experimentamos una o varias veces en nuestra vida con seguridad.

Irritado con hambre. Fuente: Pixabay

¿Por qué estamos de mal humor cuando tenemos hambre? Lo cierto es que muchas de nuestras 'manías' como seres humanos no son tan excéntricas como podrías pensar y, de hecho, son un reflejo de nuestros antepasados, cuando nuestra civilización no estaba tan avanzada. Muchas de nuestras singularidades, que no tienen que ser malas necesariamente, son una especie de herencia de costumbres de nuestros antepasados.

Estas cinco singularidades que experimentamos todos una o varias veces en nuestra vida, son consecuencia de la evolución de nuestro cuerpo y su adaptación al medio durante miles de años. ¿Te identificas con estas situaciones?

Miedo irracional a la oscuridad

Uno de los ejemplos más comunes y evidentes es el miedo a la oscuridad. Desde pequeños y en prácticamente todas las culturas del mundo, el ser humano tiene miedo a la oscuridad. Es un instinto de supervivencia heredado de nuestros antepasados. Los depredadores cazan de noche y hace miles de años no estábamos en lo alto de la cadena alimentaria.

Complicaciones para hacer dieta

¿Alguna vez has intentado hacer dieta? Cuando regulamos nuestra alimentación para que sea más saludable y en cantidades apropiadas, nos cuesta mucho adelgazar. Es la gran barrera de las dietas. En realidad nuestro cuerpo nos está saboteando, y todo a una costumbre adquirida durante miles de años. Nuestro organismo ralentiza el metabolismo cuando detecta la ingesta de menos calorías, ya que en el pasado esto solía significar periodos de hambruna.

Enfadarse cuando tienes hambre

Y ya que hablamos de comida, ¿eres de las personas que suelen irritarse cuando tienen hambre? La buena noticia es que realmente no es cumple 100% nuestra y, de hecho, también es un comportamiento con explicación lógica. Tener hambre es sinónimo a una caída de la glucosa, por lo que el cuerpo responde generando adrenalina, que a nuestros antepasados les servía para mejorar sus habilidades en la caza.

Saltarse el gimnasio

Sí, pagar el gimnasio y saltarse los días de entrenamiento es algo que podría estar indicado en nuestro ADN. Realizar ejercicio sin ningún motivo, aunque con el tiempo la salud mejore, para nuestros antepasados sería irrisorio. No malgastaban fuerzas, salvo en el caso de la caza o la supervivencia, por lo que el cuerpo rechaza hacer ejercicio sin motivo.

Dedos y pies congelados

Estamos en invierno, las temperaturas descienden y muchas personas son muy frioleras. Si eres de las personas a la que siempre se les congelan los dedos y las puntas de los pies, debes saber que esto te lo está haciendo tu cuerpo. Algo que hace el cuerpo desde hace miles de años, cuando no teníamos acceso a la calefacción, es dirigir la sangre a los órganos importantes del cuerpo cuando hace mucho frío. Los dedos son prescindibles.