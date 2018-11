Mintieron: películas con un final feliz en Hollywood pero no en la vida real

No todo es tan bonito como nos lo pintan en Hollywood

El "vivieron felices y comieron perdices" rara vez se cumple

Hollywood es el titán de la industria del cine a nivel mundial, sus películas pueblan sin descanso las carteleras de todo el planeta. Sin embargo, las producciones americanas no siempre nos muestran la realidad al completo de las historias que cuentan, y a veces detrás del final feliz que nos cuentan se esconde uno bastante trágico.

En el cine hollywoodiense, muchas veces se recogen historias provenientes de libros o historias reales. De todos es sabido que la vida no es ningún camino de rosas, y detrás de una historia protagonista de una película americana muchas veces se esconde una realidad que para nada tiene un "final feliz". Grandes películas que dan nombre al cine de Hollywood no acaban tan bien como nos hacen creer en la gran pantalla. Estas son algunas de ellas:

Encontrando Nunca Jamás (2005)

Esta película nos cuenta la historia de J.M. Barrie (Johnny Depp) y su relación con la familia Davies, que fueron quienes le inspiraron a escribir "Peter Pan". Cuando la madre los Davies muere, Barrie queda encargado de sus 5 hijos, que para nada tuvieron una vida mágica y llena de imaginación como cabría esperar. El escritor no estaba preparado para tal responsabilidad, y los niños crecieron acosados por la prensa y bajo innumerables presiones. Uno de los niños acabó muriendo en la primera Guerra Mundial y otro de ellos ahogado, se cree que se suicidó.

Los Intocables de Elliot Ness (1987)

Los últimos años de vida de Elliot Ness en nada se parecen al personaje que vimos en la película, capaz de detener al mismísimo Al Capone. Elliot sucumbió al alcohol de tal manera que su adicción terminó por destruír por completo la relación con su familia. Su situación acabó obligándole a ganarse la vida con trabajos de obra, por los que cobraba una miseria. Al final, murió con un ataque al corazón a los 50 años, apestando a alcohol y con poco más que algo de cambio en el bolsillo.

Gladiator (2000)

No es que el final de "Gladiator" fuera especialmente feliz, pero desde luego es más esperanzador que su historia real. La historia de Maximus es ficticia, pero no lo es la del emperador Cómodo, que existió en realidad. En la Antigua Roma, Russell Crowe no se cobraba su venganza como en la película, el emperador Cómodo llevó a cabo un reinado del terror que duraría muchos años, donde murieron centenares de inocentes.

Titanic (1997)

Otra película que no acaba precisamente bien, pero que en la realidad es todavía peor. Pocos sobrevivieron a la tragedia del Titanic, pero aquellos que lo hicieron no recibieron el trato esperado al volver a sus hogares. La prensa les acosó sin piedad y muchos de ellos fueron directamente acusados de no haber priorizado el salvamento de mujeres y niños. Todo esto sumado al estrés post-traumático ocasionaron varios suicidios entre los supervivientes.