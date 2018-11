La increíble cifra millonaria que gana J.K Rowling cada minuto

¿Quién dijo que ser escritor no podía hacerte millonario?

La creadora de Harry Potter gana más de 83 millones de euros al año

J.K Rowling / GettyImages

Puede que llevemos años sin saber nada de las aventuras de Harry Potter, pero nada impide que la creadora del que posiblemente sea el mago más famoso del mundo se alce en la lista de autores mejor pagados del mundo con cifras que dan auténtico vértigo.

Puede que tal vez J.K Rowling no termine de resultar un nombre familiar para todos, pero no cabe duda que en el momento de hacer mención a Harry Potter la cosa cambia. La autora del que posiblemente sea el mago más famoso del mundo no sólo demuestra que las aventuras de corte juvenil son capaces de atrapar también a mayores, sino que los escritores pueden tener un patrimonio valorado en varios miles de millones de euros.

Sin ir más lejos, la conocida tienda online Wordery aseguraba que entre mayo de 2016 y mayo de 2017, Rowling ganó la friolera de más de 108 millones de euros. Con semejantes cifras no es extraño encontrar medios que confirmen a J.K Rowling de mayor éxito en la actualidad. Tal es el caso de Forbes y que entre la lista de autores mejor pagados, la creador de Harry Potter se alzaba con la primera plaza, seguida de cerca por otros nombres también conocidos como Dan Brown o Stephen King.

En lo referente a grandes cifras, celebrities y millonarios no cabe duda de que siempre nos genera curiosidad, no sabemos si por soñar qué haríamos con tales cantidades de dinero, pero lo cierto es que existe una manera de conocer cuánto gana J.K Rowling no sólo cada mes o semana ¡sino también cada minuto! Ya os adelantamos que las cifras son mareantes.

Gracias a una sección que ha creado la anteriormente citada web Wordery, podemos conocer cuáles son los autores más ricos del mundo y por supuesto complacer nuestra curiosidad en torno al dinero que generan tanto por año, mes, día, hora o minuto. No es difícil imaginar que J.K Rowling fuera la auténtica dominadora de la tabla y estos son sus números.

J.K Rowling y Stephen King / GettyImages

La creadora de Harry Potter y compañía se embolsa al año 83 millones de euros, ahí es nada, rozando los 7 millones de euros al mes. Imaginate levantarte por la mañana con energía y saber que esa noche te acostarás sabiendo que te has llevado a tu cuenta nada más y nada menos que 228.000 euros; la semana sería más llevadera, ¿verdad? Qué diferente sería ir al gimnasio durante una hora o tomar un café con amigos cuando pasada una hora tendrías en tu bolsillo hasta 10.000 euros. ¿Y por minuto? Atentos que vienen curvas. J.K Rowling se embolsa hasta 162 euros ¡cada minuto!

James Patterson, uno de los autores más conocidos y veteranos en el género del thriller, es quien más consigue acercarse a Rowling. El creador del agente del FBI Alex Cross genera cada año 76 millones de euros; nada mal. Otros nombres son Stephen King y Dan Brown, pero que quedan distanciados en comparación con Patterson o Rowling.