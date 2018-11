5 consejos básicos para no perder el equipaje esta Navidad

Conservar el equipaje en el momento de la llegada es sencillo

Las alarmas del móvil o personalizar la maleta son algunos trucos

Maletas / Pixabay

Unas de las sensaciones más desagradables durante los viajes en estas fechas es perder el equipaje, ya sea en avión o tren, precisamente dos de los medios de transporte que se alzan como protagonistas durante diciembre.

Llevas meses planificando tus vacaciones de Navidad. Fuiste ordenada u ordenado reservando los billetes con tiempo, ya sea en tren o avión, metiendo todo en la maleta para que no te falte de nada durante tu viaje. Llegas a tiempo a la estación o el aeropuerto para que las colas no sean un inconveniente. No te falta absolutamente de nada, ni auriculares para escuchar música, ni tan siquiera un buen libro para amenizar el trayecto. Pero por desgracia en el momento de llegar a tu destino descubres estupefacto que tu maleta no está.

Pocas sensaciones hay más desagradables a la hora de realizar un viaje que descubrir que te han robado el equipaje. Si quieres evitarlo te descubrimos algunos sencillos trucos con los que a buen seguro podrás volver con tu maleta sana y salva, superando cualquier desafío de robo o quien sabe, incluso olvido.

Las alarmas funcionan en todas las situaciones, todas. Al igual que te pones alarmas en el móvil a modo de despertador, recordar aquella cita tan importante o tomarte la medicina si caes enfermno, haz lo mismo con los viajes. Conociendo la hora de llegada del tren o avión, crea una alarma o un par de ellas con un título sencillo: maletas. Creenos que funcionará a la primera y te hará recordar al instante que tienes que recoger el equipaje.

Lo importante siempre viaje a tu lado. Acostumbra a que si vas a realizar un viaje largo, o incluso uno más corto, en lo referente a la ropa ésta vaya ubicada en la maleta grande, así como el aseo. No está de más viajar con una mochila o pequeño bolso ya que además de que éste no se factura, podremos meter en él lo realmente importante: cartera, documentación, billetes, etcétera.

Aeropuerto / Pixabay

La tecnología también puede ser tu aliada. Cuando la desesperación se adueñe de ti a los 5 minutos de no ver la maleta, tranquilo, todavía existen soluciones. A través de los propios servicios de los aeropuertos puedes seguir en todo momento la ubicación de tu maleta gracias al código de barras integrado a la hora de facturar. Gracias a tu móvil o con la ayuda de los empleados de la zona podrás enterarte de dónde se encuentra exactamente tu equipaje.

Cuanto más fea sea la maleta, mejor. Puede que te hayas gastado una pasta en esa adorable maleta de flores y colores llamativos, pero seamos sinceros, capta tanto la atención de los ladrones que es sin duda en la que antes se han fijado. Procura viajar con maletas sencillas, tanto en formas como colores. Parecerá una tontería, pero funciona.

Personaliza tu equipaje. Antes que gastarte tres cifras en la maleta con ese diseño que tanto te gusta, ¿por qué no le das tu un toque diferente? Pon un simpático mensaje con rotulador en la maleta, ata un pequeño lazo en uno de sus asas o simplemente pon un identificativo en algún sitio que sirva como señal de que ese es tu equipaje. Le darás personalidad y dicho sea de paso, será útil para identificarla en la cinta de transporte.