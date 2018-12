¿Por qué a los perros les encanta rodar sobre las zonas más sucias de la casa?

Existe una muy buena razón para que se comporten de esa manera

Prácticamente todos los que tienen perro están familiarizados con este hábito

Si tienes perro, entonces es probable que lo quieras como a un miembro más de la familia. Pero, sin embargo, eso no quita que a veces hagan cosas que sencillamente nos sacan de quicio. Ya sea porque sienten la necesidad de olisquearlo todo cuando van de paseo o porque son seres a los que hay que educar con mucha paciencia para que no hagan ciertas cosas, hay algunas actividades en las que nuestros amigos de cuatro patas deciden participar que simplemente no entendemos.

Prácticamente todos los que tienen perro están familiarizados con este curioso hábito: a los perros les fascina rodar sobre las cosas más sucias del hogar. Pero, ¿por qué? Si bien es probable que alguna vez lo hayas pillado jugando como si nada con la basura de tu casa, sobre el montón de ropa sucia o incluso en el barro de tu jardín, existe una muy buena razón para que se comporten de esa manera: marcar dónde han estado.

Los antepasados de tu perro rodaban sobre cosas sucias para disfrazar su olor y así poder cazar a su presa más fácilmente. Pero hoy en día, y como animal de compañía, es más probable que tenga este comportamiento para contar a otros animales dónde han estado y qué han hecho. En pocas palabras, los perros ruedan y juegan sobre las cosas sucias para alardear de las aventuras que han tenido en casa.

Este comportamiento es totalmente normal

De igual modo que las abejas son capaces de dar información a la colmena sobre la fuente de alimentación, los perros cubiertos por cosas apestosas dan detalles a otras mascotas sobre algo interesante. Por decirlo de algún modo, es una forma de marcar en su pelaje dónde han estado y hablar sobre ello a través de su olor.

A pesar de que puede llegar a ser desagradable y desquiciante, este hábito es completamente normal. Y por si te preguntas si hay alguna forma de evitar que tu perro ruede sobre cosas sucias, lo único que puedes hacer es asegurarte de guardar la basura en un lugar poco accesible, comprobar que tu jardín está totalmente limpio y no dejar la ropa sucia fuera del cesto.