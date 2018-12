Este búho camina en patinete eléctrico mejor que tú

Un curioso vídeo sacado desde las profundidades de Internet se ha hecho viral en diferentes redes sociales como Facebook y Twitter. El clip muestra a un búho montado en lo que parece ser un patinete eléctrico Segway MiniPRO en el área metropolitana de Moscú. Hasta aquí todo normal, pero lo sorprendente es que el animal nocturno maniobra el aparato por sí solo.

El talentoso búho sorprendió a los espectadores de una calle de Moscú con sus geniales habilidades para manejar el patinete eléctrico. Pero eso no es todo, cada vez que el dueño llama al animal, éste se inclina para mover el aparato y dirigir el Segway hacia la dirección de su voz.

I, for one, welcome our owl overlords pic.twitter.com/p5Cw17czDr